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Происшествия

Женщину на Алтае обманули в Одноклассниках

Жительница Республики Алтай решила купить металлические профлисты по объявлению в соцсети «Одноклассники». Продавец пообещал привезти стройматериалы через два дня, но пропал, сообщили в региональном ГУ МВД.

Деньги и "Одноклассники".
Деньги и "Одноклассники".
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Профлисты продавали по предоплате. Сельчанка перевела на указанный номер банковской карты более 19 тысяч рублей. Однако спустя два дня так она так и не дождалась покупку.

Женщина попыталась связаться с продавцом, но его номер был недоступен. Потерпевшая обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Выяснилось, что продавец — ранее судимый 49-летний житель Бийска. Его задержали. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что не имеет средств к существованию. Полученные деньги он потратил на собственные нужды.

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