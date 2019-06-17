Женщину на Алтае обманули в Одноклассниках

Профлисты продавали по предоплате. Сельчанка перевела на указанный номер банковской карты более 19 тысяч рублей. Однако спустя два дня так она так и не дождалась покупку.
Женщина попыталась связаться с продавцом, но его номер был недоступен. Потерпевшая обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Выяснилось, что продавец — ранее судимый 49-летний житель Бийска. Его задержали. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что не имеет средств к существованию. Полученные деньги он потратил на собственные нужды.