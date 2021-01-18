Женщину насмерть сбили в Барнауле на темной улице, где «фарами слепят и пешеходы как тени»

ДТП произошло в понедельник вечером 18 января. По словам очевидцев, женщина погибла.
Наезд произошел напротив магазина стройматериалов и товаров для дома. Местные жители отмечают, что пешеходного перехода там нет, как и освещения.
«В темноте встречные машины фарами слепят. Пешеходы в темной одежде — как тени, совершенно не видно», — написали в комментариях к записи.
Как уточняют в паблике «Инцидент Барнаул», ДТП произошло в районе дома № 47 по улице Новосибирской.
«Там темно, ничего совершенно не видно. Неужели трудно провести освещение? Это ведь жилой район», — возмущаются жители, отмечая, что наезды на людей там происходят регулярно.