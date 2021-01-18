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18 января
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Происшествия

Женщину насмерть сбили в Барнауле на темной улице, где «фарами слепят и пешеходы как тени»

В барнаульском поселке Пригородный, немного не доезжая Власихи, сбили женщину, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

ДТП. Зима. Знак.
ДТП. Зима. Знак.
Versiya.info.

ДТП произошло в понедельник вечером 18 января. По словам очевидцев, женщина погибла.

Наезд произошел напротив магазина стройматериалов и товаров для дома. Местные жители отмечают, что пешеходного перехода там нет, как и освещения.

«В темноте встречные машины фарами слепят. Пешеходы в темной одежде — как тени, совершенно не видно», — написали в комментариях к записи.

Как уточняют в паблике «Инцидент Барнаул», ДТП произошло в районе дома № 47 по улице Новосибирской.

«Там темно, ничего совершенно не видно. Неужели трудно провести освещение? Это ведь жилой район», — возмущаются жители, отмечая, что наезды на людей там происходят регулярно.

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