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Происшествия

Женское белье и детская форма: в Алтайском крае парни украли 7 сумок с одеждой

В Славгороде полицейские задержали двух горожан, подозреваемых в краже товара у местного предпринимателя, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Вещи, которые хранили в подвале.
Вещи, которые хранили в подвале.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Вечером молодые люди сорвали навесной замок и проникли в хозяйственное помещение, расположенное в подвале многоэтажки. Там местная предпринимательница и хранила свой товар.

По словам потерпевшей, горожане забрали из подвального помещения 7 хозяйственных сумок, наполненных одеждой (женское белье, детская спортивная форма). Женщина сообщила о краже в отдел полиции.

Вещи, которые хранили в подвале.
Вещи, которые хранили в подвале.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Вскоре на одной из улиц города задержали подозреваемых: молодых людей 28 и 26 лет. Известно, что оба были судимы, один недавно освободился из мест лишения свободы.

Одну сумку с вещами подозреваемые успели продать случайным знакомым за 500 рублей, полицейские ее уже изъяли, — отмечают в ведомстве.

Точную сумму ущерба устанавливают, после этого примут решение о возбуждении уголовного дела.

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