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Происшествия

Жену известного российского хоккеиста нашли мертвой в коттедже

13 июня в частном доме, расположенном в коттеджном поселке Новая Романовка Ленинградской области, было обнаружено тело хозяйки дома. Погибшая — жена известного хоккейного вратаря, бывшего члена сборной России Максима Соколова, сообщает ТАСС.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

На месте происшествия также нашли 18-летнего юношу с телесными повреждениями. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщил собеседник агентства, сообщение о ЧП поступило от младшего сына Соколова, который заявил, что у брата произошел конфликт с матерью, в ходе которого молодой человек с ножом набросился на женщину. По информации «Вестей», после этого он нанес ранения себе и брату.

По данным источника Life в правоохранительных органах, на причастность к убийству проверяют обоих братьев. Дело в том, что характер травм старшего сына Соколова говорит о том, что тот не мог нанести их себе самостоятельно. Следователи надеются, что молодой человек в больнице придет в себя и сможет пояснить произошедшее.

Следователи уточняют обстоятельства убийства хозяйки дома в коттеджном поселке в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Максим Соколов ранее играл за команды «СКА», «Авангард» Омской области и сборную России, пишет bfm.ru.

Хоккейный клуб СКА выразил соболезнования по поводу трагедии, произошедшей в семье вратаря.

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