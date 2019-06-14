Жену известного российского хоккеиста нашли мертвой в коттедже

На месте происшествия также нашли 18-летнего юношу с телесными повреждениями. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщил собеседник агентства, сообщение о ЧП поступило от младшего сына Соколова, который заявил, что у брата произошел конфликт с матерью, в ходе которого молодой человек с ножом набросился на женщину. По информации «Вестей», после этого он нанес ранения себе и брату.

По данным источника Life в правоохранительных органах, на причастность к убийству проверяют обоих братьев. Дело в том, что характер травм старшего сына Соколова говорит о том, что тот не мог нанести их себе самостоятельно. Следователи надеются, что молодой человек в больнице придет в себя и сможет пояснить произошедшее.

Следователи уточняют обстоятельства убийства хозяйки дома в коттеджном поселке в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Максим Соколов ранее играл за команды «СКА», «Авангард» Омской области и сборную России, пишет bfm.ru.

Хоккейный клуб СКА выразил соболезнования по поводу трагедии, произошедшей в семье вратаря.