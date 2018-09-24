Жеребец российской конной полиции умер от голода

В региональном главке МВД В ждут результатов вскрытия.

«Это был жеребец. Его, по-моему, звали Торнадо. Конь 1994 года. Он был очень сильно истощен. Я считаю, что умер он не от старости», — поделился с журналистами «Саратов 24» мужчина, который держит животных на местном ипподроме.

Лошадь заморили голодом, от возраста она погибнуть не могла, уверен коневладелец. В среднем лошади живут 30 лет. Бывают случаи, когда животное доживает и до сорока. Все зависит от генетики, ухода и питания.

«У меня была лошадь. Она числилась в конно-спортивной школе. Ее списали и отправили на мясокомбинат. Я ее выкупила, животному тогда было 19 лет. Так она у нас еще в соревнованиях участие принимала. Лет восемь еще точно прожила», — рассказала директор ипподрома Екатерина Соболева.

Соболева также рассказала, что у ипподрома нет никакого договора официального с полицейскими: «В 2011 году они просто пришли и заняли эту конюшню. Я уже во все инстанции писала. Но кто будет связываться с правоохранителями? Ухаживает за животными полностью их штат. У них же есть свои ветеринары. Но вот качество ухода, нужно проверить».

Впервые о голодающих лошадях саратовской полиции стало известно 9 сентября от посетителей ипподрома. В полиции назвали эти слова и фотографии провокацией и уверили, что животные не голодают, пишет znak.com. После стало известно, что аналогичная плачевная ситуация с полицейскими лошадьми в Балашове, прокуратура обещала провести по данным фактам проверки.

Этой историей заинтересовался депутат Госдумы от Балашовского округа Саратовской области Евгений Примаков.

На службе в конной полиции Саратова находятся 22 лошади. Половину из них должны списать из-за возраста.