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Происшествия

Жертвам пермского стрелка было от 18 до 66 лет

В результате стрельбы в Пермском госуниверситете погибли шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, сообщает министерство безопасности Пермского края в телеграм-канале.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Среди погибших — 66-летняя Маргарита Энгауз, 19-летний Ярослав Арамелев, 18-летняя Ксения Самченко, 19-летняя Екатерина Шакирова, 26-летняя Анна Айгельдина и 20-летняя Александра Мохова.

В связи с трагедией губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура по погибшим при стрельбе.

Что произошло

Утром 20 сентября студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета.

Погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали, сообщает «Интерфакс».

На университет напал 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был ранен, подтвердили в Следственном комитете России.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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