Жертву древнего убийства нашли на месте будущей скоростной железной дороги

Исследователи полагают — найденный скелет принадлежал человеку, убитому много веков назад.

Скелет мужчины погребен лицом вниз, со связанными руками. Вероятно, ученые нашли жертву убийства или казни.

«Не так много случаев, когда ты оказываешься на дне канавы лицом вниз, со связанными руками. Мы надеемся, что наши остеологи смогут пролить больше света на эту ужасную смерть», — сказала археолог Рэйчел Вуд.

Археологи также сообщили — вдоль будущей железнодорожной линии они обнаружили и другие интересные объекты, датируемые временами от неолита до средневековья.

Культовый центр и свинцовый гроб

В частности, возможный культовый центр диаметром 65 метров, который окружали вкопанные в землю деревянные столбы. Вход внутрь был ориентирован на точку восхода солнца в день зимнего солнцестояния, пишет polit.ru.

Найдено было и еще одно захоронение, на этот раз в свинцовом гробу.

Погребение викингов

Ранее семья из норвежского города Бодё решила отремонтировать дом, построенный их прадедом в 1914 году. Во время ремонта прямо под домом нашлось раннесредневековое погребение.

Археологи признают, что за 30 лет работы ни разу не сталкивались с тем, что захоронение викингов было найдено под частным домом.