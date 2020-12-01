Жесткая авария на трамвайных путях заблокировала движение в Барнауле

Иномарка врезалась в столб, у автомобиля серьезные повреждения передней части. На месте ДТП работали сотрудники ДПС, медики и МЧС, но о пострадавших пока неизвестно.
Комментаторы уверены, что водитель не выдержал скоростной режим на скользкой дороге.
«Он ехал правым рядом с большой скоростью и чуть не сбил девушку, не справился с управлением. На моих глазах произошло. Я пропускал пешеходов в среднем ряду. Куда нёсся? Хорошо, что никто не пострадал», — прокомментировал свидетель аварии.
Судя по данным сервиса Яндекс. карты, движение на данном участке уже не затруднено.