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26 сентября
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Происшествия

Жесткая посадка Boeing 767 в барнаульском аэропорту: подробности

Подробности ЧП, случившегося в барнаульском аэропорту, сообщили altapress.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В барнаульском аэропорту.
В барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин

Как сообщил представитель экстренного ведомства, данные о жесткой посадке самолёта Boeing 767 сообщением Камрань — Барнаул, поступили в 21:21.

«Произошло возгорание стойки шасси. Все 334 пассажира и 10 членов экипажа эвакуированы. Возгорание ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Работает оперативный штаб», — сказал собеседник.

Также он отметил, что на место выехали психологи.

Напомним, 25 сентября в барнаульском аэропорту прошли пожарно-тактические учения по тушению возгорания в самолете Ту-154.

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