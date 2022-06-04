Жесткое автопобоище с четырьмя пострадавшими произошло на алтайской трассе

3 июня в Республике Алтай случилось серьезное ДТП, в котором пострадало четыре человека, в том числе 6-летняя девочка.

Все случилось в селе Соузга Майминского района. 28-летний местный не имеющий права управления двигался на Toyota Avensis со стороны села Дубровка в направлении Манжерока. Он не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди УАЗ Патриот под управлением 34-летнего жителя Кемеровской области.

От удара Avensis отбросило на встречную полосу, где иномарка столкнулась с ВАЗ 21101 под управлением 62-летнего жителя Омска.

«В результате ДТП в приемный покой республиканской больницы были госпитализированы: водитель автомобиля Toyota Avensis, водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ 21101, в том числе 6-летняя жительница Майминского района», — сообщили в региональном главке МВД.

Известно, что водитель УАЗ был трезвый, у остальных водителей взяли кровь на алкоголь. Назначена проверка.