Жесткое ДТП произошло ночью в Барнауле

На месте ДТП работали сотрудники полиции и МЧС. Также приехали несколько машин скорой помощи.
ДТП в Барнауле.
vk.com/incident22.
Местные жители рассказывают о пострадавших. Об их состоянии не сообщается.
В Барнауле ночью 19 февраля на улице Матросова произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».
На месте ДТП работали сотрудники полиции и МЧС. Также приехали несколько машин скорой помощи.
Местные жители рассказывают о пострадавших. Об их состоянии не сообщается.
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