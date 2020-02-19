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Происшествия

Жесткое ДТП произошло ночью в Барнауле

В Барнауле ночью 19 февраля на улице Матросова произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

ДТП в Барнауле.
ДТП в Барнауле.
vk.com/incident22.

На месте ДТП работали сотрудники полиции и МЧС. Также приехали несколько машин скорой помощи.

ДТП в Барнауле.
ДТП в Барнауле.
vk.com/incident22.

Местные жители рассказывают о пострадавших. Об их состоянии не сообщается.

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