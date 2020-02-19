Жесткое ДТП произошло ночью в Барнауле

В Барнауле ночью 19 февраля на улице Матросова произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщают в паблике « Инцидент Барнаул ».

На месте ДТП работали сотрудники полиции и МЧС. Также приехали несколько машин скорой помощи.

ДТП в Барнауле. vk.com/incident22.

Местные жители рассказывают о пострадавших. Об их состоянии не сообщается.