Жесткое ДТП произошло в Барнауле

«На выезде из Южного произошло столкновение легковых автомобилей», — отмечает автор заметки.
ДТП в Барнауле.
vk.com/incident22.
О пострадавших в результате ДТП не сообщается.
Дорожная авария произошла днем в воскресенье, 14 февраля, на выезде из поселка Южного в Барнауле, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».
«На выезде из Южного произошло столкновение легковых автомобилей», — отмечает автор заметки.
О пострадавших в результате ДТП не сообщается.
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