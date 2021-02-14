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Происшествия

Жесткое ДТП произошло в Барнауле

Дорожная авария произошла днем в воскресенье, 14 февраля, на выезде из поселка Южного в Барнауле, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».

ДТП в Барнауле.
ДТП в Барнауле.
vk.com/incident22.

«На выезде из Южного произошло столкновение легковых автомобилей», — отмечает автор заметки.

ДТП в Барнауле.
ДТП в Барнауле.
vk.com/incident22.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

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