Жесткое ДТП произошло в центре Барнаула

Столкнулись два автомобиля в центре Барнаула вечером 20 декабря, сообщает Telegram-канал « В Курсе 22 ».

ДТП на пересечении ул. Интернациональной и пр. Комсомольского.

Авария произошла на пересечении ул. Интернациональной и пр. Комсомольского. Автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Mercedes не поделили перекресток.

Очевидцы сообщают, что водитель Toyota при повороте не уступил дорогу Mercedes, который двигался по главной на зеленый свет. От удара Toyota отлетела правым боком на столб.

Повреждения транспортных средств видны на фото, пострадавших нет.

Ранее водитель не смог выбраться из горящего микроавтобуса и погиб.