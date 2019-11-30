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Происшествия

Жесткое ДТП с падением авто в яму под снегом в Барнауле попало на видео

Автомобиль в результате аварии вылетел с дороги и «нырнул» в яму в Барнауле вечером 29 ноября.

ДТП у старой «Ленты» в Барнауле.
ДТП у старой «Ленты» в Барнауле.
vk.com/incident22.

Видео, на котором запечатлен момент ДТП, опубликовано в сообществе «Инцидент Барнаул».

Авария случилась в районе здания № 156 по Павловскому тракту 156 возле старой «Ленты».

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