Жесткое ДТП с падением авто в яму под снегом в Барнауле попало на видео

Видео, на котором запечатлен момент ДТП, опубликовано в сообществе «Инцидент Барнаул».
Авария случилась в районе здания № 156 по Павловскому тракту 156 возле старой «Ленты».
Автомобиль в результате аварии вылетел с дороги и «нырнул» в яму в Барнауле вечером 29 ноября.
Видео, на котором запечатлен момент ДТП, опубликовано в сообществе «Инцидент Барнаул».
Авария случилась в районе здания № 156 по Павловскому тракту 156 возле старой «Ленты».
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