Жесткое ДТП с переворотом авто на крышу произошло на оживленном перекрестке в Барнауле

Авария случилась на пересечении улиц Шумакова и Балтийская.
В результате ДТП один автомобиль оказался на крыше колесами вверх.
Официальной информации о пострадавших нет.
Серьезное ДТП произошло днем 17 октября на оживленном перекрестке в спальном районе Барнаула, сообщили очевидцы в паблике «Барнаул 22».
Авария случилась на пересечении улиц Шумакова и Балтийская.
В результате ДТП один автомобиль оказался на крыше колесами вверх.
Официальной информации о пострадавших нет.
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