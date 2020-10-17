Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 октября 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Жесткое ДТП с переворотом авто на крышу произошло на оживленном перекрестке в Барнауле

Серьезное ДТП произошло днем 17 октября на оживленном перекрестке в спальном районе Барнаула, сообщили очевидцы в паблике «Барнаул 22».

ДТП с переворотом в Барнауле.
ДТП с переворотом в Барнауле.
vk.com/barneos22.

Авария случилась на пересечении улиц Шумакова и Балтийская.

В результате ДТП один автомобиль оказался на крыше колесами вверх.

Официальной информации о пострадавших нет.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость