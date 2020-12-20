Жесткое ДТП с переворотом произошло на трассе под Бийском.

Авария произошла в Бийском районе недалеко от поселка Семеновод.
Очевидцы сообщают о пострадавших. По данным аварийного комиссара, виноват в случившемся водитель Toyota RAV4.
В воскресенье, 20 декабря, в Бийском районе произошло серьезное ДТП. Фотографиями с места происшествия поделились участники сообщества Barnaul22.
Авария произошла в Бийском районе недалеко от поселка Семеновод.
Очевидцы сообщают о пострадавших. По данным аварийного комиссара, виноват в случившемся водитель Toyota RAV4.
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