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Происшествия

Жесткое ДТП с переворотом произошло на трассе под Бийском

В воскресенье, 20 декабря, в Бийском районе произошло серьезное ДТП. Фотографиями с места происшествия поделились участники сообщества Barnaul22.

Жесткое ДТП с переворотом произошло на трассе под Бийском.
Жесткое ДТП с переворотом произошло на трассе под Бийском.
https://vk.com/barneos22

Авария произошла в Бийском районе недалеко от поселка Семеновод.

Очевидцы сообщают о пострадавших. По данным аварийного комиссара, виноват в случившемся водитель Toyota RAV4.

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