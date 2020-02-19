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Происшествия

Жестокостью в алтайском приюте для животных заинтересовалась полиция

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в рубцовском приюте для животных «Алиса». Об этом сообщают «Вести Алтай».

Собака. Идет снег.
Собака. Идет снег.
СС0

Зоозащитники увидели, в каких условиях содержатся собаки и сняли все на видео. Оказалось, что у животных нет воды, грязные клетки, одна из болеющих собак вмерзла в собственную мочу на снегу,

Сотрудница «Алисы» сказала, что на них несправедливо пытаются «свешать всех собак».

«Нас тут всего три работника! Всего три работника! А летом мы практически два человека, две бабки здесь. Это реально для бабок — убрать всю территорию, чтобы в идеальном состоянии содержать?», — сказала девушка.

От имени питомника в соцсетях появилась информация, что съемки антисанитарных условий старые, сотрудники «Алисы» подвергаются травле и это — происки конкурентов.

Якобы приют пытаются закрыть, и тогда 150 псов просто окажутся на улице. Как бы то ни было, работой «Алисы» уже заинтересовались правоохранительные органы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю заявили, что по факту жестокого обращения с животными в приюте «Алиса» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ.

«В настоящее время уголовное дело находится в компетенции органов дознания. Сотрудники проводят все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств», — прокомментировали в полиции.

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