По данным ГУ МВД, авария произошла на 5 км автодороги «Заринск — Смазнево — Голуха — цементный завод», сообщает «Толк».
По предварительной информации, 41-летний водитель «Жигулей» ехал со стороны села Хмелевка в направлении Заринска. В машине находились двое несовершеннолетних — 16 и шести лет
Он выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗ 231073», за рулем которого находился 42-летний мужчина.
В результате ДТП водитель «Жигулей» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Два его пассажира выжили, их доставили в больницу для оказания помощи.
На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.
Ранее два автомобиля разбились в жестком ночном ДТП в алтайском городе.