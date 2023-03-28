28 марта
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Происшествия

«Жигули» и «ГАЗель» столкнулись на алтайской трассе — погиб человек

Отечественный автомобиль «ВАЗ 2107» и «ГАЗель» стали участниками ДТП, в котором погиб человек. Авария произошла на трассе в Заринском районе 28 марта, сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

Смертельное ДТП в Заринском районе
Смертельное ДТП в Заринском районе
В курсе 22

По данным ГУ МВД, авария произошла на 5 км автодороги «Заринск — Смазнево — Голуха — цементный завод», сообщает «Толк».

По предварительной информации, 41-летний водитель «Жигулей» ехал со стороны села Хмелевка в направлении Заринска. В машине находились двое несовершеннолетних — 16 и шести лет

Он выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗ 231073», за рулем которого находился 42-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Жигулей» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Два его пассажира выжили, их доставили в больницу для оказания помощи.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее два автомобиля разбились в жестком ночном ДТП в алтайском городе.

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