Жилой дом и 25 приусадебных участков подтоплено в Республике Алтай. Что известно о паводковой ситуации

Вода на участках и в домах
На 12 июня известно, что селе Балыкча Улаганского района подтоплено семь приусадебных участков, на которых проживают 37 человек.
Столько же участков оказались в воде в селе Иогач Турочакского района - на них проживают 18 человек. Также вода добралась до одного жилого дома с одним хозяином.
В Артыбаше Турочакского района подтоплено четыре приусадебных участка (17 человек). А в селе Усть-Пыжа Турочакского района в воде - семь земельных участков (20 человек).
Эвакуация не проводилась.
ПО данным Telegram-канала "Наш Алтай - Горно-Алтайск", жители сел Коо, Кок Паш, Балыкча отрезаны от цивилизации.
Уровень воды в реках
Согласно информации ГУ МЧС республики, уровень воды в реках следующий:
- в реке Бия у села Кебезень - 637 см (критический - 606 см +3 см за сутки);
- в реке Чулышман у Балыкчи – 694 см (критический – 700 см, +6 см за сутки);
- на Телецком озере у селя Яйлю – 531 см (критический – 480, +3 см за сутки);
- у Артыбаша – 529 см (критический – 505, +2 см за сутки);
- в реке Катунь (Майма, остров Южный) - 211 см (критический – 245, +2 см за сутки).
В ведомстве опасаются начала обильных ливневых дождей. В этом случае вода из рек Бия и Катунь начнет топить пойменные места.
Почему паводок такой сильный?
Исследователь Телецкого озера, метеоролог Валентин Селегей объясняет почему паводок стал особенно сильным летом 2023 года. Его слова приводит пресс-служба Алтайского биосферного заповедника.
Для этого необходимо совпадение сразу нескольких факторов: обильные осадки зимой, прохождение теплых фронтов, период максимального снеготаяния и интенсивные дожди на реках и озере.
Когда все эти события происходят одновременно, то на реках и озерах наблюдаются необычно высокие уровни весеннего половодья
Подобные паводки наблюдались в 1936, 1966 и 1969 годах, а по П.Г. Игнатову - в 1874 и 1891 годах.