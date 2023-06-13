13 июня
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Происшествия

Жилой дом и 25 приусадебных участков подтоплено в Республике Алтай. Что известно о паводковой ситуации

Вода продолжает пребывать в Республику Алтай. На 12 июня оказались подтоплены жилой дом и 25 приусадебных участков. О паводковой ситуации рассказали в республиканском главке МЧС, сообщают "Новости Горного Алтая".

Дорога из Артыбаша в сторону Горно-Алтайска.
Дорога из Артыбаша в сторону Горно-Алтайска.
altapress.ru

Вода на участках и в домах

На 12 июня известно, что селе Балыкча Улаганского района подтоплено семь приусадебных участков, на которых проживают 37 человек.

Столько же участков оказались в воде в селе Иогач Турочакского района - на них проживают 18 человек. Также вода добралась до одного жилого дома с одним хозяином.

В Артыбаше Турочакского района подтоплено четыре приусадебных участка (17 человек). А в селе Усть-Пыжа Турочакского района в воде - семь земельных участков (20 человек).

Эвакуация не проводилась.

ПО данным Telegram-канала "Наш Алтай - Горно-Алтайск", жители сел Коо, Кок Паш, Балыкча отрезаны от цивилизации.

Уровень воды в реках

Согласно информации ГУ МЧС республики, уровень воды в реках следующий:

  • в реке Бия у села Кебезень - 637 см (критический - 606 см +3 см за сутки);
  • в реке Чулышман у Балыкчи – 694 см (критический – 700 см, +6 см за сутки);
  • на Телецком озере у селя Яйлю – 531 см (критический – 480, +3 см за сутки);
  • у Артыбаша – 529 см (критический – 505, +2 см за сутки);
  • в реке Катунь (Майма, остров Южный) - 211 см (критический – 245, +2 см за сутки).

В ведомстве опасаются начала обильных ливневых дождей. В этом случае вода из рек Бия и Катунь начнет топить пойменные места.

Почему паводок такой сильный?

Исследователь Телецкого озера, метеоролог Валентин Селегей объясняет почему паводок стал особенно сильным летом 2023 года. Его слова приводит пресс-служба Алтайского биосферного заповедника.

Для этого необходимо совпадение сразу нескольких факторов: обильные осадки зимой, прохождение теплых фронтов, период максимального снеготаяния и интенсивные дожди на реках и озере.

Когда все эти события происходят одновременно, то на реках и озерах наблюдаются необычно высокие уровни весеннего половодья

Подобные паводки наблюдались в 1936, 1966 и 1969 годах, а по П.Г. Игнатову - в 1874 и 1891 годах.

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