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Происшествия

Жилой дом на Телецком озере оцепили из-за гранаты

Жительница села Артыбаш нашла в шкафу у покойного родственника боевую гранату. Правоохранители оцепили дом и эвакуировали жильцов, сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

В Артыбаше нашли гранату.
В Артыбаше нашли гранату.
Пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

49-летняя местная жительница приехала в дом к скончавшемуся отчиму и начала разбирать вещи покойного. В шкафу она нашла предмет, напоминающий гранату и вызвала полицию.

Оперативно-следственная группа и сотрудники нацгвардии осмотрели опасную находку. Эксперт и взрывотехник установили, что это боевая ручная граната РГД-5. Она относится к третьей категории опасности.

Жилой дом и придомовую территории тщательно обследовали кинологи. К счастью, обнаруженная находка оказалась единственной, отмечают в полиции.

Гранату поместили в специальный взрывозащитный контейнер, вывезли за пределы населенного пункта, уничтожили в безопасном месте, а оставшиеся части направили на экспертизу.

По данному факту проводится проверка.

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