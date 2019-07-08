Жилой дом на Телецком озере оцепили из-за гранаты

49-летняя местная жительница приехала в дом к скончавшемуся отчиму и начала разбирать вещи покойного. В шкафу она нашла предмет, напоминающий гранату и вызвала полицию.
Оперативно-следственная группа и сотрудники нацгвардии осмотрели опасную находку. Эксперт и взрывотехник установили, что это боевая ручная граната РГД-5. Она относится к третьей категории опасности.
Жилой дом и придомовую территории тщательно обследовали кинологи. К счастью, обнаруженная находка оказалась единственной, отмечают в полиции.
Гранату поместили в специальный взрывозащитный контейнер, вывезли за пределы населенного пункта, уничтожили в безопасном месте, а оставшиеся части направили на экспертизу.
По данному факту проводится проверка.