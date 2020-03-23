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Происшествия

Жилплощадку затопило в Барнауле из-за коммунальной аварии

Жители Барнаула жалуются в социальных сетях на огромные лужи в районе жилплощадки. Видео с места «затопления» опубликовано в сообществе Барнаул 22.

Потоп на жилплощадке.
Потоп на жилплощадке.
vk.com/barneos22.

«Не забывайте водные лыжи», — говорится в комментарии к видео.

Причиной появления гигантских луж на оживленной дороге стала коммунальная авария. Известно, что в данном районе произошел порыв водопровода.

Специалисты устраняют последствия инцидента.

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