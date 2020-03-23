Жилплощадку затопило в Барнауле из-за коммунальной аварии

«Не забывайте водные лыжи», — говорится в комментарии к видео.
Причиной появления гигантских луж на оживленной дороге стала коммунальная авария. Известно, что в данном районе произошел порыв водопровода.
Специалисты устраняют последствия инцидента.
Жители Барнаула жалуются в социальных сетях на огромные лужи в районе жилплощадки. Видео с места «затопления» опубликовано в сообществе Барнаул 22.
«Не забывайте водные лыжи», — говорится в комментарии к видео.
Причиной появления гигантских луж на оживленной дороге стала коммунальная авария. Известно, что в данном районе произошел порыв водопровода.
Специалисты устраняют последствия инцидента.
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