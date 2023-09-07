7 сентября
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Происшествия

Жильцы многоквартирного дома в Новоалтайске пожаловались, что третий день сидят без газа

В редакцию altapress.ru обратился житель Новоалтайска. Третий день в многоквартирном доме по адресу ул. Партизанская, 3 нет газа.

Газ
Газ
СС0

Согласно объявлению на подъезде дома, в нем должны были провести контрольную опрессовку 4 сентября, а позже проверить газовое оборудование жильцов. Третий день газ не подают.



«Пока искал, где найти электрический чайник, чтоб заварить хотя бы дошик, звонил в межрегионгаз Новосибирск. Говорят, опрессовка была не контрольной, а предварительной и она не прошла – понизилось давление в трубах. Сказали, включат газ, когда найдут неисправность. Но когда это будет?» - спрашивает читатель.



Также он иронично заметил, что квитанции об оплате газа на его электронную почту приходят исправно, но чтобы узнать, почему его нет, приходится звонить в компанию.



«Хоть бы объявление повесили», - пожаловался читатель.

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