Житель Абакана убил барнаульца из-за сигарет

По данным следствия, обвиняемый приехал в Барнаул на заработки осенью 2021 года.
Он начал не самую правомерную жизнь в краевой столице, и в сентябре 2022 года его задержали за совершение административного правонарушения. Его поместили в камеру ИВС, где он познакомился с 64-летним мужчиной.
Новый знакомый предложил фигуранту дела временно пожить у него. Вечером 18 сентября мужчины решили отметить начало дружбы и распили спиртное. Хозяин дома спрятал сигареты, из-за чего мужчины поссорились.
В ходе конфликта обвиняемый нанес не менее 10 ударов ножом новому знакомому в область шеи и грудной клетки, от которых он скончался на месте происшествия.
Обвиняемый скрылся, однако его задержали на следующий день. Он признал свою вину.
Житель Абакана предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
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