5 декабря
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Происшествия

Житель Абакана убил барнаульца из-за сигарет

Жителя Абакана обвиняют в убийстве барнаульца. По версии следствия, он нанес мужчине ножевые ранения во время ссоры из-за сигарет. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Криминал. Нож. Убийство.
Криминал. Нож. Убийство.
СС0

По данным следствия, обвиняемый приехал в Барнаул на заработки осенью 2021 года.

Он начал не самую правомерную жизнь в краевой столице, и в сентябре 2022 года его задержали за совершение административного правонарушения. Его поместили в камеру ИВС, где он познакомился с 64-летним мужчиной.

Новый знакомый предложил фигуранту дела временно пожить у него. Вечером 18 сентября мужчины решили отметить начало дружбы и распили спиртное. Хозяин дома спрятал сигареты, из-за чего мужчины поссорились.

В ходе конфликта обвиняемый нанес не менее 10 ударов ножом новому знакомому в область шеи и грудной клетки, от которых он скончался на месте происшествия.

Обвиняемый скрылся, однако его задержали на следующий день. Он признал свою вину.

Житель Абакана предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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