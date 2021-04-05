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Происшествия

Житель Алтая хотел напугать тувинских конокрадов и попал одному в голову из ружья

36-летний житель Республики Алтай увидел, как несколько жителей Республики Тыва хотят украсть его лошадей. Он выстрелил из ружья в их сторону, но попал одному из конокрадов в голову, сообщили в СУ СКР по региону.

Лошади. Белый конь
Лошади. Белый конь
СС0

Инцидент произошел 4 ноября 2020 года около 18:30 на берегу реки Бар-Бургазы в Кош-Агачском районе.

Мужчина сделал не менее пяти неприцельных выстрелов из карабина модели «Тигр-02» по участку берега реки и кустарникам, где спрятался один из убегавших конокрадов.

«При этом одним из выстрелов обвиняемый попал в голову последнего, причинив тем самым 37-летнему жителю Республики Тыва телесные повреждения в виде сквозного огнестрельного ранения головы с повреждениями костей черепа и головного мозга, от которых потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в следственном комитете.

Уголовное дело передали на рассмотрение суда. Преступление квалифицировали как причинение смерти по неосторожности.

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