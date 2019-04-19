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19 апреля
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Происшествия

Житель Алтая хотел записаться на онлайн-тренинг и потерял крупную сумму

Житель Горно-Алтайска хотел заработать через интернет, но наткнулся на объявление мошенников и лишился денег, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

Клавиатура компьютера.
Клавиатура компьютера.
CC0

Предварительно установлено, что потерпевший искал работу и смотрел различные сайты с методиками получения прибыли без затрат. Мужчина решил записаться на онлайн-тренинг и оставил электронную заявку. После этого ему пришло сообщение о том, что для обучения и получения прибыли ему нужно внести так называемый стартовый взнос в 6 500 рублей.

Вскоре горожанин перевел деньги на указанный номер карты. Через несколько дней он не дождался инструкций от менеджера онлайн-тренинга и попытался ему позвонить. Однако телефон был выключен, а электронный почтовый ящик заблокирован.

Полицейские возбудили уголовное дело и устанавливают личности мошенников.

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