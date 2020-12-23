Житель Алтая использовал нож вместо аргумента в споре с гражданской женой и сел на 10 лет

Перед судом предстал 45-летний мужчина. 10 апреля этого года между ним и его сожительницей произошла ссора. Оба были пьяны.

«В ходе конфликта по незначительному поводу на бытовой почве осужденный, взяв нож, нанес не менее 6 ножевых ранений в жизненно-важные органы гражданской жены. Смерть 41-летней потерпевшей наступила на месте происшествия», — указывают в СКР.

Свою вину селянин признал частично, утверждая, что убивать сожительницу не хотел. Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.