Житель Алтая истек кровью и умер после удара ножом от своего друга

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых оказался 30-летний мужчина из Троицкого района.
Установлено, что в ночь с 10 на 11 апреля ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры со своим 35-летним другом, нанес ему удар ножом во внутреннюю поверхность бедра.
В результате у потерпевшего были повреждены бедренная артерия и вена, что вызвало обильную кровопотерю. Мужчина скончался.
Злоумышленник будет отбывать наказание в колонии строгого режима.