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27 сентября
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Происшествия

Житель Алтая истек кровью и умер после удара ножом от своего друга

Житель Алтайского края приговорен к восьми годам и одному месяцу лишения свободы за смертельное ранение, которое он нанес своему другу.

Нож.
Нож.
СС0

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых оказался 30-летний мужчина из Троицкого района.

Установлено, что в ночь с 10 на 11 апреля ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры со своим 35-летним другом, нанес ему удар ножом во внутреннюю поверхность бедра.

В результате у потерпевшего были повреждены бедренная артерия и вена, что вызвало обильную кровопотерю. Мужчина скончался.

Злоумышленник будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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