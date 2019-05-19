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Происшествия

Житель Алтая из-за обиды на соседей поджег детскую коляску

25-летний житель Майминского района Республики Алтай не смог справиться с эмоциями и поджег детскую коляску. Причиной такого поступка стали старые обиды на соседей, которые ругали его за шум, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Мужчина поджег детскую коляску и велосипед.
Мужчина поджег детскую коляску и велосипед.
04.мвд.рф

У сельчанина сложились конфликтные отношения с жильцами, говорят в полиции. Жители жаловались, что сосед систематически нарушает покой и порядок. В очередной раз, ранним утром возвращаясь пьяным домой, мужчина не смог найти ключи от входной двери в свою квартиру.

«Ситуация в которой оказался, сельчанин разозлила его, и нахлынувшие эмоции, а также обиды по отношению к соседям, толкнули его на необдуманный поступок», — рассказывают полицейские.

С помощью зажигалки он поджег тент на детской коляске, которая за считанные минуты почти вся сгорела. Пламя было настолько сильным, что огонь опалил стоящий рядом велосипед.

Мужчина убежал с места преступления, а огонь удалось потушить выбежавшим на площадку соседям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества совершенные из хулиганских побуждений».

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