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Происшествия

Житель Алтая избил свою жену кочергой, потому что она мешала ему расслабляться

Житель Чемальского района Республики Алтай избил супругу кочергой и угрожал ей убийством, сообщили в региональном МВД.

Кочерга.
Кочерга.
altapress.ru

По предварительным данным, в обеденное время 45-летний житель села Чепош, распивал спиртные напитки, а его жена занималась хозяйством. Женщина высказала супругу претензии по поводу того, что он уже продолжительное время употребляет алкоголь.

«Подозреваемому это не понравилось, он схватил кочергу, и несколько раз ударил жену по голове. Свои действия мужчина сопровождал угрозой убийством. В этот момент домой зашёл их сын, который оттащил разъярённого отца в сторону. Женщина убежала к соседям, откуда позвонила фельдшеру. Потерпевшая рассказала обо всем медицинскому работнику, которая в свою очередь сообщила о случившемся в полицию», — добавляют в правоохранительном ведомстве.

Злоумышленника доставили в отдел внутренних дел, где он признался в содеянном.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело.

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