Житель Алтая избивал беременную женщину, а потом задушил ее младенца

На скамье подсудимых окажется 31-летний мужчина, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
«По данным следствия, жительница одного из сел Каменского района, на воспитании которой находились трое малолетних детей, стала проживать с неоднократно судимым братом подруги. С января 2019 года мужчина неоднократно применял в отношении нее физическую силу, однако женщина не обращалась в правоохранительные органы, надеясь, что гражданский муж исправится», — уточняют в СКР.
В мае этого года обвиняемый, будучи пьяным, стал избивать сожительницу, при этом угрожая ей убийством.
Мужчина, зная, что женщина беременна, нанес ей не менее 23 ударов, а спустя несколько дней рецидивист избил 11-месячного сына сожительницы, а затем задушил его.
Свою вину злоумышленник признал, но в содеянном не раскаялся.