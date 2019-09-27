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Происшествия

Житель Алтая избивал беременную женщину, а потом задушил ее младенца

Житель Каменского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве 11-месячного сына своей сожительницы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Суд
Суд
СС0

На скамье подсудимых окажется 31-летний мужчина, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

«По данным следствия, жительница одного из сел Каменского района, на воспитании которой находились трое малолетних детей, стала проживать с неоднократно судимым братом подруги. С января 2019 года мужчина неоднократно применял в отношении нее физическую силу, однако женщина не обращалась в правоохранительные органы, надеясь, что гражданский муж исправится», — уточняют в СКР.

В мае этого года обвиняемый, будучи пьяным, стал избивать сожительницу, при этом угрожая ей убийством.

Мужчина, зная, что женщина беременна, нанес ей не менее 23 ударов, а спустя несколько дней рецидивист избил 11-месячного сына сожительницы, а затем задушил его.

Свою вину злоумышленник признал, но в содеянном не раскаялся.

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