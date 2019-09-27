Житель Алтая избивал беременную женщину, а потом задушил ее младенца

На скамье подсудимых окажется 31-летний мужчина, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

«По данным следствия, жительница одного из сел Каменского района, на воспитании которой находились трое малолетних детей, стала проживать с неоднократно судимым братом подруги. С января 2019 года мужчина неоднократно применял в отношении нее физическую силу, однако женщина не обращалась в правоохранительные органы, надеясь, что гражданский муж исправится», — уточняют в СКР.