Житель Алтая на минутку приехал в магазин и лишился автомобиля

Мужчина поехал в магазин за заказанным ранее ужином. На парковке он оставил иномарку открытой и с ключом зажигания в замке.
Очередь за ужином оказалась длинной. Когда хозяин авто вернулся, машины не было. Сначала мужчина подумал, что над ним пошутили товарищи и пошел сам искать машину. Когда это не увенчалось успехом, он позвонил в полицию.
Выяснилось, что авто угнал 28-летний ранее судимый житель села Усть-Мута Усть-Канского района. Он не стал давать показания и сказал, что автомобиль взял у своих знакомых покататься.
Подозреваемого поймали в Манжероке.
По факту угона возбудили уголовное дело.