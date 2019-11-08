Житель Алтая на минутку приехал в магазин и лишился автомобиля

В Горно-Алтайске мужчина не запер автомобиль и, как он думал, на минуту ушел в торговый центр. Когда автовладец вернулся, его Zaz Chance пропал, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Мужчина поехал в магазин за заказанным ранее ужином. На парковке он оставил иномарку открытой и с ключом зажигания в замке.

Очередь за ужином оказалась длинной. Когда хозяин авто вернулся, машины не было. Сначала мужчина подумал, что над ним пошутили товарищи и пошел сам искать машину. Когда это не увенчалось успехом, он позвонил в полицию.

Выяснилось, что авто угнал 28-летний ранее судимый житель села Усть-Мута Усть-Канского района. Он не стал давать показания и сказал, что автомобиль взял у своих знакомых покататься.

Подозреваемого поймали в Манжероке.

По факту угона возбудили уголовное дело.