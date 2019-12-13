Житель Алтая незаконно хранил пистолет в духовке на своей кухне

Участковый уполномоченный полиции изъял у жителя Поспелихинского района самодельный пистолет, который тот хранил у себя на кухне в духовке.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, полицейский получил информацию о том, что один из местных жителей может незаконно хранить огнестрельное оружие.

«Мужчина 1973 года рождения запрещённых предметов добровольно не выдал. В ходе осмотра дома, в расположенной на кухне духовке полицейские обнаружили предмет, внешне схожий с пистолетом», — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Предмет отправили на экспертизу. Выяснилось, что это гладкоствольный дульнозарядный шомпольный пистолет, предназначенный для стрельбы снарядом диаметром 10 миллиметров.

Самодельный пистолет. 22.мвд.рф.

Позже селянин признался, что изготовил оружие этой осенью из подручных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Известно и то, что ранее мужчина уже был неоднократно судим за различные преступления, в том числе и за незаконное хранение оружия.