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Происшествия

Житель Алтая ночью проник к знакомой и украл крестик

В Алтайском крае полицейские по «горячим» следам задержали жителя Славгорода, которого подозревают в краже украшений, сообщает региональное МВД.

Наручники.
Наручники.
СС0

Молодой человек разбил окно и проник в дом знакомой девушки, когда ее не было дома. Там он похитил ювелирные изделия на 50 тыс. рублей.

«В списке похищенного: кольца, серьги, браслет, цепочки, кулон и крестик. Все — золотые. Ранее он неоднократно бывал у нее в гостях и знал, где хранятся украшения. В эту же ночь он попытался сразу сбыть похищенное в ломбард, но не смог», — рассказали в ведомстве.

О краже девушка сообщила в полицию утром. Уже днем сотрудники угрозыска установили личность подозреваемого и задержали его.

«Увидев сотрудников полиции он попытался избавиться от улик и спрятал часть украшений под ковриком автомобиля. Еще часть похищенного правоохранители обнаружили в погребе дома по его месту жительства», — отметили в МВД.

Все похищенное изъяли и вернули владелице. Возбуждено уголовное дело.

Примечательно, что в эту же ночь молодой человек пытался похитить аккумулятор из автомобиля ВАЗ 2101, но не смог вытащить и скрылся.

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