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Происшествия

Житель Алтая отомстил за мать и отправится в колонию

Горно-Алтайский городской суд признал 29-летнего жителя села Усть-Кан, его признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего, пишут Новости Горного Алтая.

Запретная зона. Колючая проволока
Запретная зона. Колючая проволока
СС0

Установлено, что в октябре 2018 года в доме потерпевшего в Горно-Алтайске обвиняемый нанес мужчине множественные удары руками и ногами по голове и телу, от которых тот скончался на месте преступления. Обвиняемый избил потерпевшего, желая отомстить за то, что тот накануне избил его мать.

Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассматривалось с участием суда присяжных, и они единодушно вынесли обвинительный приговор.

С учетом вердикта присяжных суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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