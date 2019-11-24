Житель Алтая отомстил за мать и отправится в колонию

Горно-Алтайский городской суд признал 29-летнего жителя села Усть-Кан, его признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего, пишут Новости Горного Алтая.

Установлено, что в октябре 2018 года в доме потерпевшего в Горно-Алтайске обвиняемый нанес мужчине множественные удары руками и ногами по голове и телу, от которых тот скончался на месте преступления. Обвиняемый избил потерпевшего, желая отомстить за то, что тот накануне избил его мать.

Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассматривалось с участием суда присяжных, и они единодушно вынесли обвинительный приговор.

С учетом вердикта присяжных суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.