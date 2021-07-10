Житель Алтая после ссоры во время застолья отправил молодую знакомую на тот свет

Житель Тальменского района во время застолья поругался с 23-летней женщиной и кулаком забил ее насмерть, сообщает пресс-служба СКР по Алтайскому краю.

Следственные органы СКР по Алтайскому краю уже предъявили обвинение мужчине по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Инцидент произошел в конце июня в доме у 39-летнего обвиняемого дома. Потерпевшая пришла к мужчине в гости. Во время застолья между ними произошла ссора «по незначительному поводу».

Следственный комитет , поисковая операция. Анна Зайкова

В результате обвиняемый начал избивать женщину кулаками. От полученных травм 23-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.