Житель Алтая поссорился с соседом и сжег его «Ленд Крузер»

В Суетском районе полицейские задержали 52-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба краевого МВД.

24 декабря 2019 года в селе Верх-Суетка мужчина поссорился со своим соседом, а после конфликта проник к нему во двор и поджог автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо» 2003 года выпуска. Огонь повреждил моторный отсек и переднюю часть кузова.

Изначально подозреваемый свою вину отрицал, но после того как правоохранители собрали материалы доказывающие его причастность, признался в содеянном.

Сумма материального ущерба составила около одного миллиона рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом). Статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.