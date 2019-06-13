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Происшествия

Житель Алтая потерял больше 100 тысяч рублей при оформлении кредита

На Алтае 57-летнего мужчину обманули на крупную сумму при оформлении кредита, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Кредит.
Кредит.
СС0

Потерпевший хотел взять в кредит 700 тысяч рублей и оформил электронные заявки через интернет. Вскоре мужчине позвонил неизвестный, который представился специалистом банка и сообщил о возможности получения денег на выгодных условиях. Потерпевшему пояснили, что за открытие счета, страховку и оформление документов нужно заплатить 15 тысяч рублей.

Мужчина поверил и перевел деньги на указанный номер банковской карты. После этого «специалист» сообщил о поступлении средств и пояснил, что для подтверждения платежеспособности клиента нужно совершить еще несколько переводов. Затем деньги доставит курьер. В итоге потерпевший перевел более 107 тысяч рублей.

В назначенный день курьер так и не приехал, а неоднократные попытки связаться с представителем банка не увенчались успехом. Телефон находился вне зоны доступа.

Полицейские ищут мошенников, возбудили уголовное дело.

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