Житель Алтая приговорен к длительному сроку за двойное убийство

Летом 2019 года мужчина со своей супругой пришел в гости к знакомым праздновать день рождения хозяина дома. Между гостем и сыном именинника произошла ссора, которая переросла в драку. Их разнял проходящий мимо сосед, но виновный стал высказывать в его адрес угрозы и несколько раз ударил вилкой.

После мужчина отправился домой, а через какое-то время решил вернуться к своим знакомым, чтобы забрать жену. Там он увидел, что его обидчики отдыхают, и нанес ножом удары в грудную клетку сначала отцу, а затем сыну. Они скончались на месте.

Свою вину мужчина признал, аргументируя это обидой и злостью. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Виновного приговорили к 18 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.