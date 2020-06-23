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Происшествия

Житель Алтая разбил возлюбленной голову об печь и скрылся в соседнем регионе

Житель села Турочак в Республике Алтай повздорил с сожительницей и серьезно ее избил. Мужчине удалось более двух месяцев скрываться от правосудия.

Отопительная печь.
Отопительная печь.
altapress.ru

Конфликт произошел в апреле. В ссоре мужчина схватил женщину за шею и несколько раз ударил ее головой о печь. Сразу после случившегося он скрылся, а сельчанка обратилась за медицинской помощью.

«Причиненные ей телесные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью», — сообщают в полиции.

Найти подозреваемого по горячим следам не удалось. Тогда злоумышленника объявили в федеральный розыск.

Выяснилось, что все это время он скрывался в Новосибирске, жил у своих родственников и знакомых. Мужчину задержали на станции метро.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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