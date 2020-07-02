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Происшествия

Житель Алтая сломал пенсионерке руку из-за упрека в алкоголизме

Конфликт между пенсионерами в селе Шебалино Республики Алтай закончился переломом конечности. Причиной раздора стал алкоголь, рассказали в местном главке полиции.

"Скорая помощь".
"Скорая помощь".
Михаил Хаустов

72-летняя женщина упрекнула своего 70-летнего сожителя в том, что он снова вернулся домой пьяным.

Сельчанину это не понравилось. Он повалил пожилую женщину на пол и начал пинать ногами. Свои действия он сопровождал угрозой убийством, добавляют в полиции.

О случившемся женщина не стала никому рассказывать. Только когда боль в руке стала нестерпимой, она обратилась к врачам. С момента нанесения телесных повреждений, к тому времени прошло уже почти три недели.

Медики установили, что у бабушки перелом предплечья левой руки. Им женщина призналась, каким образом получила травму.

Врачи передали информацию полицейским. Дебошира задержали и в ходе разбирательства он признался в содеянном.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).

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