Житель Алтая сломал соседу нос, заподозрив жену в измене, но она была у подруги

48-летний житель села Алферово в Майминском районе Республики Алтай пил в одиночку и ждал жену. Ее все не было и мужчина решил, что в этом виноват сосед.

Сельчанин внезапно осознал, что жена находится у соседа, отправился к нему и начал избивать, пишут «Новости Горного Алтая». Он ударил соседа кулаком в лицо, а затем несколько раз пнул и угрожал убить.

Жены в доме соседа при этом не было. Мужчина ушел домой и увидел возлюбленную, она уже спала. Проснувшись, рассказала мужу, что была в гостях у подруги.

Сосед же на утром почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью. Врачи установили, что у него сломан нос, и сообщили о произошедшем в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).