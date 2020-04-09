Житель Алтая убил надоевшего собутыльника за отказ покидать «напитое место»

Житель Алтайского края пойдет под суд после смертельного выяснения отношений с товарищем во время распития спиртного, сообщает региональный СК.

49-летнего жителя одного из сел Усть-Пристанского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью односельчанину, повлекшему по неосторожности смерть.

«Утром 7 апреля потерпевший находился в гостях у местного жителя. Во время употребления алкоголя между мужчинами произошла ссора из-за того, что гость не хотел уходить из дома», — пояснили в ведомстве.

В ходе конфликта мужчина нанес товарищу удар ножом в область груди, от которого 25-летний потерпевший скончался в медучреждении в этот же день. Обвиняемого заключили под стражу.