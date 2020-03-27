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Происшествия

Житель Алтая угнал авто со спящим хозяином и хитро выкрутился

В Горно-Алтайске мужчина замерз идти пешком и угнал автомобиль. Ему показалось, что в салоне никого не было, но вскоре с заднего сидения послышались звуки.

Угнанное авто.
Угнанное авто.
04.мвд.рф

Владелец Toyota Carina обратился в полицию с заявлением об угоне. Мужчина пояснил, что утром выйдя во двор, не обнаружил транспортного средства.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. Он рассказал, как все произошло.

Поздней ночью мужчина возвращался домой от своих знакомых. На одной из улиц, он увидел припаркованный автомобиль с заведенным двигателем. На водительском сидении никого не было.

Он дернул за ручку и открыл дверь. Мужчина решил угнать автомобиль, так как замерз идти пешком. Отъехав недалеко, угонщик услышал в салоне мужской голос. Обернувшись, увидел лежащего на заднем сидении мужчину.

Оказалось, что хозяин иномарки, в ту ночь выпил и уснул в салоне. Проснувшись, мужчина не понял где находится, и посчитал, что едет в такси. Угонщик вовремя сориентировался и прикинулся таксистом.

«Попросив владельца автомобиля „повторить“ адрес конечного пункта, угонщик отвез его домой. Высадив не проспавшегося и ничего не подозревающего хозяина иномарки, подозреваемый уехал. На чужом автомобиле он передвигался до обеда следующего дня, до момента задержания сотрудниками полиции», — рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

По факту угона возбудили уголовное дело.

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