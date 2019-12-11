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Происшествия

Житель Алтая украл вещи у сельчан, чтобы переодеться из тюремной робы после освобождения

Житель села Карлушка освободился из тюрьмы, а жить на воле ему было негде. Сердобольные сельчане приютили мужчину, а он их обокрал. Об этом сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Колония, колючая проволока.
Колония, колючая проволока.
Ирина Пергаева

Жительница села встретила 50-летнего мужчину на улице. Она познакомилась с ним и узнала, что тот недавно вышел из мест заключения, постоянного места жительства не имеет и ночует у кого придется.

Женщина пожалела его и пригласила в гости, где вместе с супругом они угостили незнакомца спиртным.

«Захмелев, гость стал вести себя неадекватно: кричал и ругался матом, размахивал кулаками. Хозяевам дома такое поведение не понравилось, и они выставили мужчину за дверь, а сами продолжили распивать спиртное напитки», — рассказывают в полиции.

Проснувшись на следующий день, сельчанин обнаружил, что из дома пропала его куртка и зимние ботинки, а в коридоре на полу лежала одежда их нового знакомого.

Полицейские выяснили, что в тот день незнакомец ушел из дома, но потом вернулся. Дверь не была закрыта. Мужчина переоделся в одежду хозяина дома и ушел.

Правоохранители задержали его у одного из питейных заведений Горно-Алтайска. Вещи он украл, чтобы избавиться от одежды, выданной ему в колонии, рассказал он в полиции.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

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