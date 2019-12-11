Житель Алтая украл вещи у сельчан, чтобы переодеться из тюремной робы после освобождения

Жительница села встретила 50-летнего мужчину на улице. Она познакомилась с ним и узнала, что тот недавно вышел из мест заключения, постоянного места жительства не имеет и ночует у кого придется.
Женщина пожалела его и пригласила в гости, где вместе с супругом они угостили незнакомца спиртным.
«Захмелев, гость стал вести себя неадекватно: кричал и ругался матом, размахивал кулаками. Хозяевам дома такое поведение не понравилось, и они выставили мужчину за дверь, а сами продолжили распивать спиртное напитки», — рассказывают в полиции.
Проснувшись на следующий день, сельчанин обнаружил, что из дома пропала его куртка и зимние ботинки, а в коридоре на полу лежала одежда их нового знакомого.
Полицейские выяснили, что в тот день незнакомец ушел из дома, но потом вернулся. Дверь не была закрыта. Мужчина переоделся в одежду хозяина дома и ушел.
Правоохранители задержали его у одного из питейных заведений Горно-Алтайска. Вещи он украл, чтобы избавиться от одежды, выданной ему в колонии, рассказал он в полиции.
По факту кражи возбудили уголовное дело.