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Происшествия

Житель Алтая внезапно возненавидел соседа, выпил и поджег ему диван

В Алтайском крае полицейские задержали мужчину, которого подозревают в поджоге дома, сообщает региональное МВД.

Спичка, огонь.
Спичка, огонь.
CC0

Инцидент произошел в середине июля в селе Сросты Егорьевского района.

«Подозреваемый 1986 года рождения в вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к односельчанину, пришел к нему в дом с целью поджога», — рассказали в ведомстве.

Мужчина проник в дом и с помощью газового баллона поджег диван, стоящий в комнате.

Злоумышленник скрылся, не заметив, что хозяин дома спит в спальне — он проснулся от запаха дыма и самостоятельно потушил мебель.

Очевидцы рассказали участковому, что видели, как до пожара односельчанин выходил из дома потерпевшего.

Мужчину обвинили в умышленном поджоге и задержали, он дал признательные показания. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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