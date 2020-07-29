Житель Алтая внезапно возненавидел соседа, выпил и поджег ему диван

Инцидент произошел в середине июля в селе Сросты Егорьевского района.
«Подозреваемый 1986 года рождения в вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к односельчанину, пришел к нему в дом с целью поджога», — рассказали в ведомстве.
Мужчина проник в дом и с помощью газового баллона поджег диван, стоящий в комнате.
Злоумышленник скрылся, не заметив, что хозяин дома спит в спальне — он проснулся от запаха дыма и самостоятельно потушил мебель.
Очевидцы рассказали участковому, что видели, как до пожара односельчанин выходил из дома потерпевшего.
Мужчину обвинили в умышленном поджоге и задержали, он дал признательные показания. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.