Житель Алтая во время пьяной ссоры душил супругу и демонстрировал нож

47-летняя жительница села Сугул пожаловалась в полицию на 42-летнего супруга, который напал на нее во время застолья.
«После словесной перепалки мужчина, схватив кухонный нож, стал размахивать им и высказывать в адрес близкого человека угрозу убийством. После чего сельчанин повалил женщину на пол и стал душить, продолжая угрожать убийством», — рассказали в ведомстве.
Женщине удалось вырваться и убежать из дома. На улице она позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.
Мужчину доставили в пункт полиции, где он признался в содеянном. Свой поступок он объяснил состоянием алкогольного опьянения и неприязненным отношением к своей супруге.
Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».