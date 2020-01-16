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Происшествия

Житель Алтая во время пьяной ссоры душил супругу и демонстрировал нож

Нетрезвый житель алтайского села угрожал убийством супруге, с которой поссорился во время распития алкоголя, сообщает МВД по Республике Алтай.

Нож, тесак.
Нож, тесак.
СС0

47-летняя жительница села Сугул пожаловалась в полицию на 42-летнего супруга, который напал на нее во время застолья.

«После словесной перепалки мужчина, схватив кухонный нож, стал размахивать им и высказывать в адрес близкого человека угрозу убийством. После чего сельчанин повалил женщину на пол и стал душить, продолжая угрожать убийством», — рассказали в ведомстве.

Женщине удалось вырваться и убежать из дома. На улице она позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.

Мужчину доставили в пункт полиции, где он признался в содеянном. Свой поступок он объяснил состоянием алкогольного опьянения и неприязненным отношением к своей супруге.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

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