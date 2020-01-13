Житель Алтая застрелил своих знакомых и сжег их вместе с автомобилем

Подозреваемого в жестоком убийстве двоих человек задержали правоохранители в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Тела двоих человек нашли в автомобиле в поселке Затон.

В ведомстве уточняют, что 10 января в поселке Затон был обнаружен сожженный автомобиль с находящимися в нем телами двух человек. По данному факту возбудили уголовное дело.

Преступление удалось раскрыть в кратчайшие сроки. По подозрению в убийстве задержан 35-летний житель села Бобровка.

Согласно данным следствия, потерпевшие молодые жители Барнаула приехали на автомобиле в Бобровку к своему знакомому. Во время конфликта подозреваемый выстрелил в мужчин, а затем переложил тела на заднее сидение автомобиля и вывез в поселок Затон. Здесь он поджег машину.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.