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Происшествия

Житель Алтая жестоко отомстил камере фиксации нарушений ПДД

У автомобилиста в Республике Алтай закончилось терпение, и он решил отомстить комплексу фото-видеофиксации нарушений ПДД у села Карлушка. Мужчина украл прибор, отъехал и разбил его вдребезги. Позже оказалось, что это была совсем не камера.

Комплекс фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Комплекс фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
04.мвд.рф

Ночью автомобилист остановился у стоящего на обочине комплекса фото-видеофиксации. Камнем он разбил стекло защитного бокса, откуда похитил приемно-контрольный прибор, посчитав его за камеру, которая фиксирует нарушения, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

Немного отъехав, мужчина несколько раз ударил технику об асфальт и скрылся с места происшествия.

На самом деле это была не камера, а прибор, который выполняет функции сигнализации. Сумма причиненного ущерба составила более 4 тысяч рублей.

Задержанный мужчина пояснил, что решился на этот поступок потому, что ему неоднократно приходили квитанции для уплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные этим комплексом.

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