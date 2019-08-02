Житель Алтая жестоко отомстил камере фиксации нарушений ПДД

Ночью автомобилист остановился у стоящего на обочине комплекса фото-видеофиксации. Камнем он разбил стекло защитного бокса, откуда похитил приемно-контрольный прибор, посчитав его за камеру, которая фиксирует нарушения, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.
Немного отъехав, мужчина несколько раз ударил технику об асфальт и скрылся с места происшествия.
На самом деле это была не камера, а прибор, который выполняет функции сигнализации. Сумма причиненного ущерба составила более 4 тысяч рублей.
Задержанный мужчина пояснил, что решился на этот поступок потому, что ему неоднократно приходили квитанции для уплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные этим комплексом.