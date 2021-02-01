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Происшествия

Житель алтайского города хотел разбогатеть на лекарствах и отдал целое состояние

Уникальный случай мошенничества произошел в Рубцовске. Житель этого алтайского города «купился» на обещание неизвестных людей получить компенсацию за лекарство в размере 19 млн рублей.

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
СС0

Как сообщает сайт ГУ МВД по Алтайскому краю, 63-летний житель Рубцовска в течение нескольких дней отвечал на звонки незнакомого мужчины. Тот представлялся столичным следователем, который ведет дело о крупной афере.

Мошенническая схема выглядела так. Неизвестный говорил о том, что рубцовчанин некоторое время назад покупал в интернете лекарства, но они оказались фальсифицированными. И теперь он получит обратно не только свои деньги, но еще и фантастическую компенсацию в размере 19 млн рублей.

Ничто так не влияет на рассудок жертвы, как шальные деньги. Пенсионер согласился и перечислил неизвестному в качестве вымышленных налогов, пошлины и транспортных расходов 550 тыс. рублей.

После этого «следователь» отключил телефон. Возбуждено уголовное дело.

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