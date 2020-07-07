Житель алтайского города идет под суд за надругательства над детьми

Житель Рубцовска предстанет перед судом за серию преступлений против половой неприкосновенности детей, совершенных в 2000-х годах.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, мужчине инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса.

Согласно версии следствия, в 2002 году обвиняемый, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей знакомился с малолетними детьми, находящихся в социально-опасном положении в связи с неисполнением родителями обязанностей по воспитанию. Он предлагал детям денежную помощь.

«В период с 2002 по 2010 год мужчина совершал развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних девочек и мальчиков», — указывают в СКР.

Помимо этого, мужчина изготовил и распространил фотографии порнографического содержания с участием несовершеннолетних.

Во время следствия было доказано 11 преступных эпизодов в отношении семи потерпевших в возрасте от 5 до 17 лет.

Уголовное дело направлено в суд.